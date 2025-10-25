XXL-Baby verschlägt bei Geburt allen die Sprache: So viel brachte der Säugling auf die Waage
Dickson (USA) - Nach einer tragischen Fehlgeburt im vergangenen Jahr freute sich ein Paar aus Tennessee auf ihr sogenanntes Regenbogenbaby. Was die Eltern aber nicht ahnten: Ihr Sohn sollte bei der Geburt allen die Sprache verschlagen.
Der Säugling, der den Namen Cassian Jude bekam, erblickte vor einigen Monaten am Geburtstag seiner Mama das Licht der Welt und brachte unglaubliche 5,84 Kilogramm auf die Waage.
Eigentlich hatte sich Mutter Shelby Martin eine vaginale Geburt gewünscht und dafür im Vorfeld einen minutiös ausgearbeiteten Plan erstellt, doch es kam ganz anders.
Weit vor dem errechneten Geburtstermin wurde Shelby und ihrem Mann Joshua Ray Thomas mitgeteilt, dass ihr Baby zu groß war. "Es bestand die reale Gefahr, dass er während der Geburt stecken bleiben könnte", erzählt die 30-Jährige gegenüber PEOPLE.
Aus diesem Grund musste das Kind per Kaiserschnitt geholt werden und ging dabei in das Rekord-Buch des Krankenhauses ein, da es das größte Baby an diesem Ort in den vergangenen drei Jahren war. "Wir wussten, dass er groß werden würde, aber ich hätte nie auf fast 6 Kilogramm getippt", so Mutter Shelby.
Obwohl man es bei seiner Größe nicht annehmen würde, war der Junge aus Dickson ein Frühchen und musste nach seiner Geburt in der 36. Schwangerschaftswoche auf die Neugeborenen-Intensivstation.
Dort war er schnell eine kleine Berühmtheit: "Alle waren von seiner Größe begeistert! Er machte einen so großen Eindruck, dass Krankenschwestern und Ärzte aus dem ganzen Krankenhaus nur auf die Neugeborenen-Intensivstation kamen, um ihn kennenzulernen", erinnert sich die US-Amerikanerin.
Der kleine große Cassian musste zehn Tage auf der besonderen Station bleiben, ehe er endlich nach Hause zu seinen Eltern und seinen drei großen Brüdern (7, 8 und 9) durfte. Das XXL-Baby habe der Familie die "Farbe zurückgebracht, die sie vermisst hatte", beschreibt es seine Mama.
Ein Jahr zuvor, an Shelbys Geburtstag, hatten sie und ihr Partner eine schreckliche Fehlgeburt durchmachen müssen. Damals wurde dem Paar mitgeteilt, dass das Herz ihres ungeborenen Kindes aufgehört hatte zu schlagen. Cassian sei nun das fehlende "Bindeglied", das "perfekt" in die Familie passen würde.
"Er ist wirklich der strahlendste Regenbogen, von dem wir geträumt hatten", sagt sie. "Natürlich trauern wir immer noch um unseren verlorenen Engel, aber ihn auf die Erde zu holen, hat uns alle erfüllt. Seine Brüder sind überglücklich."
