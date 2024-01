Seltene Geburt: Frau bringt Vierlinge zur Welt

Poznań (Polen) - In einem Krankenhaus in Polen wurden Vierlinge geboren - allesamt Mädchen!

In einem Krankenhaus in der polnischen Stadt Poznań wurden Vierlinge geboren. Die Mädchen heißen Hanna, Laura, Liliana und Sofia. © Screenshot Facebook/Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny - Polna (4)

Am heutigen Donnerstag teilte das Klinische Krankenhaus für Gynäkologie und Geburtshilfe in Poznań (deutsch: Posen) in den sozialen Medien Fotos von den Babys, die am 3. Januar geboren wurden und die Namen Hanna, Laura, Liliana und Sofia erhielten.

"Wir gratulieren den glücklichen Eltern", schrieb die Klinik auf ihrer Facebook-Seite. Und ergänzte: "Die Kinder werden von einem Team aus Neonatologen und fantastischen Krankenschwestern und Hebammen sorgfältig betreut."

Auch die Gemeinde Kostrzyn, in der die Familie lebt, gratulierte in einem Beitrag auf Facebook: "Ein toller Start ins Jahr! (...) Herzlichen Glückwunsch an die Eltern Oksana und Tomasz sowie an den zweijährigen Bruder der Mädchen, Tymon."

In dem Post bestätigte der Gemeinde-Bürgermeister Szymon Matysek, dass es allen "Mädchen und der Mutter gut geht. Die Geburt verlief ohne Komplikationen." Er versicherte, dass die Familie "auf die volle Unterstützung" der Lokalpolitik zählen könne und kündigte "umfangreiche Unterstützung", auch finanzielle, an.

Außerdem bereite das Sozialamt einen qualifizierten Mitarbeiter vor, der den Eltern unter die Arme greifen soll.