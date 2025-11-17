Seltener als Lottogewinn: Eineiige Drillinge erblicken in Böblingen Licht der Welt

Böblingen - Die Ärzte sprechen von einem "kleinen medizinischen Wunder": In den Kliniken Böblingen ( Baden-Württemberg ) sind eineiige Drillinge geboren worden – ein Ereignis, das statistisch seltener vorkommt als ein Sechser im Lotto.

Die Drillinge wurden nun aus dem Krankenhaus entlassen. © --/Klinikverbund Südwest/dpa

Jetzt, rund zwei Monate nach der Geburt, dürfen die drei Mädchen mit ihren Eltern nach Hause.

Eineiige Drillinge entstehen, wenn sich eine befruchtete Eizelle zunächst einmal und anschließend ein weiteres Mal teilt.

Dadurch entwickeln sich drei genetisch identische Kinder. "Eine extrem seltene und zugleich risikoreiche Konstellation", erklärte der Verbund. Sie könne etwa zu Frühgeburten oder Wachstumsunterschieden führen.

Die drei Mädchen waren als Frühgeburten nach einer Komplikation per Kaiserschnitt entbunden worden. "Trotz aller Vorsicht blieb die Geburt eine Herausforderung", sagte Gerald Nachtrodt, Chefarzt der Kinderklinik.