22.12.2023 15:36 So wenige Geburten wie noch nie: Sachsen-Anhalt hat kaum "Christkinder"

Magdeburg - An Heiligabend 2022 sind in Sachsen-Anhalt 18 Kinder geboren worden - so wenige wie an keinem anderen Tag des Jahres. An Heiligabend 2022 wurden so wenig Babys geboren wie noch nie. (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa An den beiden Weihnachtsfeiertagen seien es 35 und 24 Babys gewesen, teilte das Statistische Landesamt am Freitag in Halle mit. An Silvester seien 30 Geburten gezählt worden. Im Durchschnitt des gesamten Jahres waren es pro Tag in Sachsen-Anhalt 40. Die meisten Geburten wurden 2022 am 19. August mit 63 Babys registriert. Alles in allem kamen 2022 im Land 14.506 Kinder lebend auf die Welt. Das waren 1518 Neugeborene oder 9,5 Prozent weniger als 2021.

Titelfoto: Sebastian Gollnow/dpa