XXL-Baby bringt mit 8 Monaten bereits über 18 Kilo auf die Waage

North Carolina (USA) - Der kleine Axyl aus den USA bringt das Thema "Babyspeck" auf ein ganz neues Level: Der Junge bringt mit gerade einmal acht Monaten schon mehr als 18 Kilogramm auf die Waage und trägt Klamotten für Vorschulkinder. Seine Mutter steht dem Gewicht ihres vierten Kindes überraschend entspannt gegenüber - was allerdings nicht immer so war.

Baby Axyl kam mit knapp über drei Kilogramm auf die Welt - nach acht Monaten bringt der Kleine bereits über 18 Kilogramm auf die Waage. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/getitgirl218

Als Axyl vor acht Monaten das Licht der Welt erblickte, ahnte Mutter Jessica High noch nicht, welche außergewöhnliche Wachstumsgeschichte ihr Sohn für sie bereithalten würde. Der Junge wurde mit relativ durchschnittlichen 3,3 Kilogramm geboren, begann dann aber rapide an Gewicht zuzulegen.

Bereits mit einem halben Jahr wog Axyl rund 15 Kilogramm, was laut der Weltgesundheitsorganisation fast das Doppelte des Durchschnittsgewichts für Jungen ist.

"Als vierfache Mutter – und im Wissen, dass er mein letztes Baby ist – hatte ich noch nie erlebt, dass ein Kind so schnell wächst wie Axyl", erklärt Jessica gegenüber PEOPLE. Anfangs war sie besorgt, dass mit dem Säugling etwas nicht stimmen könnte.

"Ein erster Hinweis war für mich, als er erst zehn Wochen alt war und schon aus seinen Schlafanzügen für Einjährige herauswuchs", so die 34-Jährige. "Ich erinnere mich, dass ich dachte: 'Das kann doch nicht normal sein'." Glücklicherweise konnte ihr erfahrener Kinderarzt Entwarnung geben. Der Mediziner versicherte der Familie, dass mit Baby Axyl alles in bester Ordnung sei.

Mittlerweile ist der Junge acht Monate alt und bringt über 18 Kilogramm auf die Waage. Die krasse Gewichtszunahme stellt seine Familie nicht selten vor Herausforderungen.