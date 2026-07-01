XXL-Baby bringt mit 8 Monaten bereits über 18 Kilo auf die Waage
North Carolina (USA) - Der kleine Axyl aus den USA bringt das Thema "Babyspeck" auf ein ganz neues Level: Der Junge bringt mit gerade einmal acht Monaten schon mehr als 18 Kilogramm auf die Waage und trägt Klamotten für Vorschulkinder. Seine Mutter steht dem Gewicht ihres vierten Kindes überraschend entspannt gegenüber - was allerdings nicht immer so war.
Als Axyl vor acht Monaten das Licht der Welt erblickte, ahnte Mutter Jessica High noch nicht, welche außergewöhnliche Wachstumsgeschichte ihr Sohn für sie bereithalten würde. Der Junge wurde mit relativ durchschnittlichen 3,3 Kilogramm geboren, begann dann aber rapide an Gewicht zuzulegen.
Bereits mit einem halben Jahr wog Axyl rund 15 Kilogramm, was laut der Weltgesundheitsorganisation fast das Doppelte des Durchschnittsgewichts für Jungen ist.
"Als vierfache Mutter – und im Wissen, dass er mein letztes Baby ist – hatte ich noch nie erlebt, dass ein Kind so schnell wächst wie Axyl", erklärt Jessica gegenüber PEOPLE. Anfangs war sie besorgt, dass mit dem Säugling etwas nicht stimmen könnte.
"Ein erster Hinweis war für mich, als er erst zehn Wochen alt war und schon aus seinen Schlafanzügen für Einjährige herauswuchs", so die 34-Jährige. "Ich erinnere mich, dass ich dachte: 'Das kann doch nicht normal sein'." Glücklicherweise konnte ihr erfahrener Kinderarzt Entwarnung geben. Der Mediziner versicherte der Familie, dass mit Baby Axyl alles in bester Ordnung sei.
Mittlerweile ist der Junge acht Monate alt und bringt über 18 Kilogramm auf die Waage. Die krasse Gewichtszunahme stellt seine Familie nicht selten vor Herausforderungen.
Baby wiegt mit acht Monaten bereits beinahe 20 Kilogramm
Mutter Jessica hatte vor seiner Geburt die Babysachen seiner Geschwister Phoenix (5), Pyper (12) und Seth (17) bereitgelegt, aus denen Axyl aber rasant herausgewachsen war. Um die Situation finanziell stemmen zu können, beschränkt sich die US-Amerikanerin deshalb auf Grundausstattung wie Bodys, Hosen und Shirts.
Neben dem finanziellen Aspekt muss Jessica zusammen mit Partner Jade auch mit den Reaktionen der Öffentlichkeit umgehen können. Vor allem im Internet wurde Axyls Gewicht heiß diskutiert und darüber spekuliert, ob das Baby nicht "zu fett" wäre oder Jessica ihn regelrecht mästen würde.
"Der Umgang mit den Kommentaren war eine ganz eigene Erfahrung", so Jessica. Glücklicherweise erfährt sie durch Familie, Freunde und Follower viel Unterstützung.
Sie selbst würde sich kein schlechtes Gewissen einreden: "Ich weiß, was für eine Mutter ich bin. Meine Kinder werden regelmäßig ärztlich untersucht." Die 34-Jährige fühlt sich gesegnet vier gesunde Kinder großziehen zu dürfen. Sie hofft mit Axyls Geschichte auf Social Media auf Kinder aufmerksam machen zu können, die eben aus der Norm fallen.
Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/Instagram/getitgirl218