23-Jähriger schwimmt im Main und geht unter: Suchaktion geht weiter

Großwallstadt - Nach einem Badeunfall im Main wird die Suche nach dem vermissten 23-jährigen Schwimmer im unterfränkischen Landkreis Miltenberg am Montag fortgesetzt.

Etwa 100 Kräfte waren am Sonntag bislang erfolglos im Einsatz. Am Montag wird die Suche fortgesetzt. © Ralf Hettler

Mit Anbruch der Dunkelheit seien die Suchmaßnahmen am Sonntagabend heruntergefahren worden, teilte ein Sprecher der Polizei mit. "Die akute Rettungssuche ist beendet", hieß es. Dennoch werde am Montag weiter nach dem Vermissten gesucht.

Der 23-Jährige war am Sonntagnachmittag bei Großwallstadt ins Wasser gegangen und wollte durch den Fluss schwimmen, wie die Polizei mitteilte.

Dabei sei er aus unklaren Gründen in eine Notlage geraten und untergegangen.