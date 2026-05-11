23-Jähriger schwimmt im Main und geht unter: Suchaktion geht weiter
Von Aaron Klein
Großwallstadt - Nach einem Badeunfall im Main wird die Suche nach dem vermissten 23-jährigen Schwimmer im unterfränkischen Landkreis Miltenberg am Montag fortgesetzt.
Mit Anbruch der Dunkelheit seien die Suchmaßnahmen am Sonntagabend heruntergefahren worden, teilte ein Sprecher der Polizei mit. "Die akute Rettungssuche ist beendet", hieß es. Dennoch werde am Montag weiter nach dem Vermissten gesucht.
Der 23-Jährige war am Sonntagnachmittag bei Großwallstadt ins Wasser gegangen und wollte durch den Fluss schwimmen, wie die Polizei mitteilte.
Dabei sei er aus unklaren Gründen in eine Notlage geraten und untergegangen.
Rund 100 Kräfte bei Suche nach vermisstem Schwimmer im Einsatz
Seine Begleiter suchten den Angaben zufolge zunächst selbst nach dem 23-Jährigen und setzten einen Notruf ab.
Anschließend wurde der Mann von rund 100 Einsatzkräften sowie mithilfe von Booten, Tauchern, Drohnen und einem Hubschrauber gesucht. Bislang sei die Suche jedoch erfolglos verlaufen.
Titelfoto: Ralf Hettler