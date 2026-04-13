Tödlicher Badeunfall: Junger Mann will Main schwimmend durchqueren und ertrinkt

Lohr am Main - Einsatzkräfte von Feuerwehr , Wasserrettung und Polizei rückten aus, doch alle Hilfe kam zu spät: Bei Lohr am Main in Unterfranken kam es zu einem tödlichen Badeunfall .

Kräfte der Feuerwehr, der Polizei und der Wasserrettung rückten aus, doch sie konnten einen 20-Jährigen nur noch tot aus dem Wasser des Mains bergen. (Symbolbild) © Moritz Frankenberg/dpa

Das Unglück ereignete sich schon am Samstagnachmittag nahe dem Stadtteil Sendelbach, wie das Polizeipräsidium Unterfranken am Montag mitteilte.

Demnach hielt sich ein 20 Jahre alter Mann gegen 15.15 Uhr in Begleitung weiterer Personen am Mainufer auf. Nur mit einer Jogginghose bekleidet begab er sich in den Fluss, "um diesen schwimmend zu durchqueren", wie ein Sprecher erklärte.

Aus noch unbekannter Ursache geriet der 20-Jährige in eine Notlange und versank im Main.

Seine am Ufer zurückgebliebene Begleiter bekamen den Badeunfall mit und lösten Alarm aus, umgehend rückten zahlreiche Einsatzkräfte aus.

"Der Mann konnte schließlich nur noch leblos aus dem Wasser geborgen werden. Reanimationsmaßnahmen blieben erfolglos", hieß es weiter.