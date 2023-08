20.08.2023 07:56 79-jährige bei Badeunglück verstorben

Am Samstagmittag ist eine 79-jährige Frau bei einem Badeunglück in einem See bei Vietgest (Landkreis Rostock) ums Leben gekommen.

Von Nora Petig

Vietgest - Am Samstagmittag ist eine 79-jährige Frau bei einem Badeunglück in einem See bei Vietgest (Landkreis Rostock) ums Leben gekommen. Für die 79-Jährige kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) © Hauke-Christian Dittrich/dpa Gegen 13 Uhr sei die 79-Jährige in dem See schwimmen gegangen, teilte die Polizei jetzt mit. Ein Zeuge habe demnach beobachtet, wie die Frau unter-, aber nicht wieder auftauchte. Trotz, nach ihrer Bergung, sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen sei die 79-Jährige noch vor Ort verstorben. Die genauen Umstände seien Gegenstand des eingeleiteten Todesermittlungsverfahrens.

