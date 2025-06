Badedrama am Groß-Glienicker See: Zwei Menschen sterben im Krankenhaus

Ein Badeunfall am Groß-Glienicker See im Berliner Ortsteil Kladow rief am vergangenen Samstag Rettungskräfte auf den Plan. © Berliner Feuerwehr

Obwohl derzeit von einem Badeunfall ausgegangen wird, wurde ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Zuvor hatte der "Tagesspiegel" berichtet.

Die beiden Schwimmer im Alter von 24 Jahren waren am Samstagabend in Kladow in Not geraten. Eine Frau mit Rettungsschwimmausbildung konnte einen weiteren Menschen aus dem Wasser retten. Die beiden anderen gingen jedoch unter.

Ein Taucher begab sich ins Wasser und brachte die Untergegangen an Land. Der Rettungsdienst reanimierte noch vor Ort. Ein Rettungshubschrauber brachte sie in eine Klinik.