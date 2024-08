30.08.2024 07:52 Badeunfall im Norden: Mann geht unter und wird erst nach einer Stunde gefunden

In Geesthacht ist ein junger Mann am Donnerstagabend in die Elbe gestürzt und untergegangen. Er soll erst nach rund einer Stunde gefunden worden sein.

Von Bastian Küsel

Geesthacht - Tragischer Vorfall am gestrigen Donnerstag: In Geesthacht (Schleswig-Holstein) ist ein junger Mann in die Elbe gestürzt und untergegangen. Er wurde erst nach rund einer Stunde gefunden. Großeinsatz in Geesthacht: Zahlreiche Einsatzkräfte kümmern sich um einen jungen Mann, der zuvor in der Elbe untergegangen war. © Blaulicht-News.de Ein Sprecher der Leitstelle bestätigte den Einsatz am frühen Freitagmorgen auf Nachfrage, konnte allerdings keinerlei weitere Details nennen. Zuvor hatte ein Feuerwehrsprecher einem Reporter vor Ort gesagt, dass der 20-Jährige mit Freunden an den Elbterrassen in Geesthacht unterwegs war, als er plötzlich in die Elbe stürzte und sofort unterging. Seine Freunde wählten daraufhin umgehend den Notruf, woraufhin zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr, Polizei und DLRG mit Booten und Tauchern anrückten. Badeunfall Tödlicher Unfall am Bodensee: Wakeboard-Fahrer gerät in Schiffsschraube! Rund eine Stunde lang durchkämmten sie laut des Sprechers im Uferbereich das trübe Wasser, ehe sie den Vermissten in circa vier Metern Tiefe fanden. Sofort begannen Rettungskräfte an Land mit der Reanimation, kurz darauf kam der junge Mann mit Blaulicht in eine Hamburger Spezialklinik. Laut mehrerer Medienberichte soll der 20-Jährige in dem Krankenhaus verstorben sein. Das konnte eine Sprecherin der Polizei am Freitag auf TAG24-Nachfrage nicht abschließend bestätigen.

