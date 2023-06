20.06.2023 15:13 Seniorin gerät beim Baden in Not: Jegliche Hilfe kommt für 88-Jährige zu spät

Dramatische Szenen am Alz-Ufer in Truchtlaching: Eine Schwimmerin ist in Not geraten, eine Zeugin ihr zu Hilfe geeilt. Die 88-Jährige verstarb jedoch vor Ort.

Von Jan Höfling

Seeon-Seebruck - Dramatische Szenen am Alz-Ufer in Truchtlaching: Eine 88 Jahre alte Schwimmerin ist beim Baden in Not geraten, eine Zeugin der Frau sofort zu Hilfe geeilt. Für die Seniorin kamen aber letztlich alle Maßnahmen zu spät. Die alarmierten Rettungskräfte verloren am Alz-Ufer in Truchtlaching letztendlich den Kampf um das Leben der Frau (†88). (Symbolbild) © Nicolas Armer/dpa Wie das zuständige Polizeipräsidium Oberbayern Süd am heutigen Dienstagmittag mitteilte, war es bereits am zurückliegenden Freitagabend zu dem Zwischenfall im Landkreis Traunstein gekommen. Ersthelfer hatten demnach gegen 18.30 Uhr die Leitstelle alarmiert, nachdem die 88-Jährige zuvor von mehreren Menschen an Land gebracht werden konnte, dort aber das Bewusstsein verloren hatte. Weitere Badegäste, die ebenfalls auf die Situation aufmerksam geworden waren, leisteten sofort Erste Hilfe und begannen mit Reanimationsmaßnahmen, welche ein Notarzt nach dem Eintreffen fortführte. Letztendlich blieben sämtliche Versuche, das Leben der Seniorin zu retten, jedoch ohne Erfolg. Sie verstarb am Ort des Geschehens.

Nach ersten Erkenntnissen liegen derzeit keinerlei Hinweise auf eine Fremdeinwirkung vor. Der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein hat unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein die Ermittlungen zum genauen Hergang sowie zur genauen Todesursache der Frau übernommen.



