Drei Personen nach Badeunfällen im Rhein vermisst: "Gehen vom Schlimmsten aus"

Landkreis Bergstraße - Nach Badeunfällen am Samstag im Rhein bei Biblis im südhessischen Landkreis Bergstraße werden drei Menschen vermisst.

Die Nato-Rampe bei Biblis ist eine beliebte Einstiegsstelle zum Baden im Rhein. © Andreas Arnold/dpa

Bei den Vermissten handelt es sich um drei 50, 27 und 23 Jahre alte Männer, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte.

Demnach hatten zunächst um 18.19 Uhr Angehörige des 50-Jährigen den Mann als vermisst gemeldet.

Er habe sich um 15.45 Uhr in der Höhe der Nato-Straße zum Schwimmen in den Rhein begeben. Für gewöhnlich kehre der 50-Jährige nach etwa einer Stunde zu seiner Einstiegsstelle zurück, nicht so am Samstagnachmittag.

Sofort wurden laut Polizei die Suchmaßnahmen eingeleitet, an denen auch ein Boot der Wasserschutzpolizei Gernsheim, der DLRG, die Feuerwehr sowie der Hubschrauber der Polizeifliegerstaffel Egelsbach beteiligt waren. Diese blieben aber erfolglos.