Drei Personen nach Badeunfällen im Rhein vermisst: "Gehen vom Schlimmsten aus"
Landkreis Bergstraße - Nach Badeunfällen am Samstag im Rhein bei Biblis im südhessischen Landkreis Bergstraße werden drei Menschen vermisst.
Bei den Vermissten handelt es sich um drei 50, 27 und 23 Jahre alte Männer, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte.
Demnach hatten zunächst um 18.19 Uhr Angehörige des 50-Jährigen den Mann als vermisst gemeldet.
Er habe sich um 15.45 Uhr in der Höhe der Nato-Straße zum Schwimmen in den Rhein begeben. Für gewöhnlich kehre der 50-Jährige nach etwa einer Stunde zu seiner Einstiegsstelle zurück, nicht so am Samstagnachmittag.
Sofort wurden laut Polizei die Suchmaßnahmen eingeleitet, an denen auch ein Boot der Wasserschutzpolizei Gernsheim, der DLRG, die Feuerwehr sowie der Hubschrauber der Polizeifliegerstaffel Egelsbach beteiligt waren. Diese blieben aber erfolglos.
Während der Suche nach dem Vermissten werden zwei weitere Badeunfälle gemeldet
Noch während des Einsatzes wurde die Besatzung des Bootes von aufgeregten Zeugen darauf aufmerksam gemacht, dass zwei 27- und 23-jährigen Nichtschwimmer in Höhe der Nato-Rampe im Rhein untergegangen seien.
Daraufhin wurden die Suchmaßnahmen ausgedehnt, leider auch in diesem Fall ohne Erfolg. Man müsse vom Schlimmsten ausgehen, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag.
Titelfoto: Uwe Ansbach/dpa