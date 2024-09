07.09.2024 07:16 Großeinsatz in der Donau: Zwei junge Männer vermisst

In der Donau in Neuburg geraten drei Badende in Not. Einer kann sich an einem Busch festhalten und wird gerettet. Seine zwei Begleiter werden gesucht.

Von Friederike Hauer

Neuburg an der Donau - Nach einem Badeunfall in der Donau werden im Landkreises Neuburg-Schrobenhausen zwei junge Männer vermisst. Mit Booten wurde das Wasser nach den Vermissten abgesucht. © vifogra / Friedrich Wie die Polizei mitteilte, entdecken Passanten am Freitagabend gegen 17.45 Uhr einen hilflosen jungen Mann im Fluss. Der junge Mann rief um Hilfe und klapperte sich an einem Busch am Ufer fest. Rettungskräfte konnten den 23-Jährigen bergen. Er gab an, dass er mit zwei weiteren jungen Männern baden wollte - von beiden fehlte allerdings jede Spur. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften von Polizei, Feuerwehr und Wasserwacht machte sich auf die Suche. Ein Hubschrauber überprüfte die Lage aus der Luft. Gegen 20.30 Uhr musste die Suche dann abgebrochen werden, weil es zu dunkel wurde. Die Polizei entscheidet am Samstag über das weitere Verfahren.

