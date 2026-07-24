Horror-Fund im Freibad: Kind (8) treibt leblos im Wasser – Zustand kritisch!
Naila - Schreckliche Szenen am Freitagabend in einem Freibad im Norden von Bayern: Ein Kind wurde leblos aus dem Wasser geborgen. Der Zustand des acht Jahre alten Jungen ist kritisch!
Wie das Polizeipräsidium Oberfranken mitteilte, entdeckten Badegäste in einem Freibad in Naila (Landkreis Hof) gegen 17 Uhr, wie der leblose Körper im Nichtschwimmerbecken trieb.
Sofort zogen mehrere Ersthelfer – darunter auch die Badeaufsicht – das Kind aus dem Wasser und begannen umgehend mit der Wiederbelebung.
Unter laufender Reanimation wurde der achtjährige Junge mit afghanischer Staatsangehörigkeit in ein Krankenhaus gebracht.
Er schwebte laut Polizeiangaben am Abend noch in Lebensgefahr.
Wie es zu dem Badeunfall kommen konnte, ist bislang ungeklärt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09282979040 bei der Polizei Naila zu melden.
Titelfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa