Horror-Fund im Freibad: Kind (8) treibt leblos im Wasser – Zustand kritisch!

Naila - Schreckliche Szenen am Freitagabend in einem Freibad im Norden von Bayern : Ein Kind wurde leblos aus dem Wasser geborgen. Der Zustand des acht Jahre alten Jungen ist kritisch!

Nach einem Badeunfall in einem Freibad in Naila schwebt ein Achtjähriger in Lebensgefahr. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Wie das Polizeipräsidium Oberfranken mitteilte, entdeckten Badegäste in einem Freibad in Naila (Landkreis Hof) gegen 17 Uhr, wie der leblose Körper im Nichtschwimmerbecken trieb.

Sofort zogen mehrere Ersthelfer – darunter auch die Badeaufsicht – das Kind aus dem Wasser und begannen umgehend mit der Wiederbelebung.

Unter laufender Reanimation wurde der achtjährige Junge mit afghanischer Staatsangehörigkeit in ein Krankenhaus gebracht.

Er schwebte laut Polizeiangaben am Abend noch in Lebensgefahr.