Schrecklicher Unfall: 33-Jähriger treibt ab und ertrinkt in der Ostsee

Warnemünde - Schrecklicher Unfall: Im Ostseebad Warnemünde (Mecklenburg-Vorpommern) kam ein 33-Jähriger am Dienstagabend beim Schwimmen ums Leben.

Helfer eilten dem Mann zur Hilfe, doch es war zu spät. © Stefan Tretropp

Wie die Polizei Rostock mitteilte, kam es gegen 18 Uhr am Dienstagabend im Bereich des Strandaufgangs zu dem tödlichen Badeunfall.

Dabei sei ein 33-Jähriger beim Schwimmen vom Strand weggetrieben worden und schaffte es nicht, sich von allein an den Strand zurück zu retten.

Vor Ort erkannten Leute die Notlage des Schwimmers und eilten dem Mann zur Hilfe.