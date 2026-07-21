Schrecklicher Unfall: 33-Jähriger treibt ab und ertrinkt in der Ostsee
Warnemünde - Schrecklicher Unfall: Im Ostseebad Warnemünde (Mecklenburg-Vorpommern) kam ein 33-Jähriger am Dienstagabend beim Schwimmen ums Leben.
Wie die Polizei Rostock mitteilte, kam es gegen 18 Uhr am Dienstagabend im Bereich des Strandaufgangs zu dem tödlichen Badeunfall.
Dabei sei ein 33-Jähriger beim Schwimmen vom Strand weggetrieben worden und schaffte es nicht, sich von allein an den Strand zurück zu retten.
Vor Ort erkannten Leute die Notlage des Schwimmers und eilten dem Mann zur Hilfe.
Die Helfer leiteten sofort Erste-Hilfe-Maßnahmen ein, doch trotz der Reanimationsmaßnahmen verstarb der 33-Jährige später im Klinikum Rostock, so die Polizei.
Die anwesenden vor Ort wurden laut Polizeiangaben von einem Seelensorger-Team betreut.
Titelfoto: Stefan Tretropp