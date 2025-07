06.07.2025 10:47 7.172 Kind fällt in Eibsee, Vater springt hinterher: Suche nach Vermissten geht weiter

Bei einem Badeunfall im Eibsee gerieten ein Kind und sein Vater in Not. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften suchten nach den Vermissten.

Von Friederike Hauer

Grainau - Nachdem ein Vater (33) seinem sechsjährigem Sohn von einem Tretboot aus hinterher sprang, fehlt von beiden jede Spur. Am Sonntag geht die Suche weiter. Dutzende Rettungskräfte waren seit Samstag am Eibsee, um nach den beiden zu suchen.

Vater springt ins Wasser, um zu helfen

Beide gehen unter und werden vermisst

Rettungseinsatz am Eibsee in Grainau

Dutzende Rettungskräfte suchen nach dem Mann und seinem Sohn. Nach dem Unglück am Samstagmittag blieb laut Polizeiangaben die Suche bislang erfolglos.

Die vierköpfige Familie war mit einem Tretboot auf dem Eibsee unterwegs. Dabei fiel der sechsjährige Junge ins Wasser und ging unter. Laut dem Polizeipräsidium Oberbayern Süd sprang der Vater sofort ins Wasser, um sein Kind zu retten. Doch auch er ging unter und gilt seitdem mit seinem Sohn als vermisst. Nach beiden wird seit dem Unfall unter Hochdruck gesucht, so die Polizei. Zahlreiche Taucher und ein Polizeihubschrauber waren bislang im Einsatz. Nachdem man in der Nacht die Suche einstellen musste, wird diese seit Sonntagmorgen fortgesetzt. Die Frau und deren vierjährige Tochter, die sich im Boot befunden hatten, müssen betreut werden. Den Angaben nach stammt die Familie aus Bayern.

Erstmeldung: Samstag, 6. Juli, 12.49 Uhr. Zuletzt aktualisiert: Sonntag, 10.47 Uhr.

