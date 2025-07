05.07.2025 12:49 Kind geht im Eibsee unter: Vater versucht zu helfen und gerät selbst in Not

Bei einem Badeunfall im Eibsee gerieten ein Kind und sein Vater in Not. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften suchten nach den Vermissten.

Von Friederike Hauer

Grainau - Am Samstagmittag kam es im Gemeindegebiet Grainau zu einem größeren Rettungseinsatz am Eibsee. Alles in Kürze Kind fällt vom Tretboot ins Wasser

Vater springt ins Wasser, um zu helfen

Beide gehen unter und werden vermisst

Rettungseinsatz am Eibsee in Grainau

Polizei sucht mit Hochdruck nach Vater und Kind Mehr anzeigen Am Eibsee kam es bei Grainau zu einem Rettungseinsatz. (Archivfoto) © Angelika Warmuth/dpa Nach einem Badeunfall war eine Vielzahl von Rettungskräften vor Ort. Ersten Informationen der Polizei zufolge war eine vierköpfige Familie mit einem Tretboot auf dem Eibsee unterwegs, als ein Kind ins Wasser fiel und unterging. Laut den Ermittlern sprang der Vater sofort ins Wasser, um sein Kind zu retten. Dabei ging er selbst unter und verschwand. Nach beiden wird unter Hochdruck gesucht, so die Polizei am Mittag.

Titelfoto: Angelika Warmuth/dpa