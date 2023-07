Kopfsprung in flache Gewässer und Saltos in den Pool: So viele Badeunfälle enden mit Querschnittlähmung

Niemals Kopfsprung in flache Gewässer: Jährlich enden geschätzt bis zu hundert Badeunfälle mit Querschnittlähmung.

Leipzig - Es bleibt vorerst heiß in weiten Teilen Deutschlands. Die Menschen strömen ans Wasser und suchen Abkühlung, womit auch die Gefahr von Badeunfällen steigt. Ein Kopfsprung in flache Gewässer oder Saltos in den Pool können schnell im Rollstuhl enden, warnt die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG). In den allermeisten Fällen wären diese Unglücke vermeidbar. Fragen und Antworten:

Wie viele Badeunfälle enden mit Querschnittlähmungen?

Nach Schätzungen von Experten erleiden in Deutschland jährlich etwa tausend bis 1500 Menschen Querschnittlähmungen nach Unfällen. Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung geht sogar von 2000 Fällen aus. Geschätzt 80 bis hundert Fälle sind nach Angaben der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie auf Badeunfälle zurückzuführen. Wer ist betroffen? Fast alle Unfallopfer sind junge Männer, meist sind sie zwischen 16 und 25 Jahre alt. Sie springen aus Imponiergehabe und Selbstüberschätzung, wegen einer Mutprobe oder aus Leichtsinn in einen Gartenteich, von einer Brücke in den Fluss oder von einem Ast kopfüber in einen Badesee. Sehr oft ist dabei Alkohol im Spiel, der die Risikobereitschaft erhöht und zu leichtsinnigem Verhalten führt. In einer Situation mit Gruppenzwang, in Partylaune und mit Alkohol tritt Experten zufolge das Unfallrisiko schnell in den Hintergrund. Was sind die Folgen? Besonders tragisch ist die sogenannte Tetraplegie. Dabei können Patienten wegen einer Fraktur der Halswirbel und einer daraus resultierenden Rückenmarksverletzung beide Arme und Beine gar nicht mehr oder allenfalls noch eingeschränkt bewegen. Im schlimmsten Fall kann der Betroffene dann nicht einmal mehr selbst atmen.

Gibt es Spezialkliniken?