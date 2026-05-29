Lebensgefahr! Behörde warnt vor Baden in Flüssen und Seen in Hessen

Gießen - Das Regierungspräsidium (RP) Gießen warnt vor Risiken beim Baden in Flüssen, Stau- sowie Baggerseen in Hessen . Gebadet werden sollte in Freibädern oder ausgewiesenen Badeseen, teilte die Behörde mit.

Nach einem Badeunfall rücken immer zahlreiche Rettungskräfte aus, um nach der verunglückten Person zu suchen. (Archivbild) © Moritz Frankenberg/dpa

So sei der Aufenthalt in aktiven Baggerseen, in denen noch Sand und Kies abgebaut oder Material verfüllt werde, lebensgefährlich und daher verboten.

In stillgelegten Baggerseen könnten Kaltwasser-Strömungen lebensgefährliche Kreislaufprobleme oder Krämpfe auslösen.

Das Baden in Flüssen wie etwa der Lahn sei zwar erlaubt, diese würden jedoch nicht überwacht.

Zudem solle die Strömung der fließenden Gewässer nicht unterschätzt werden.