Schwimmer geht in Baggersee unter: Großeinsatz mit Tauchern und Drohnen
Babenhausen - Zeugen sahen einen Schwimmer, der plötzlich versank: Der Badeunfall in einem südhessischen Baggersee löste am Mittwochabend einen Großeinsatz der Rettungskräfte aus!
Das Unglück ereignete sich gegen 19.10 Uhr bei dem See an der L3116 bei Babenhausen, wie die Polizei in der Nacht zu Donnerstag mitteilte.
Demnach rückten zahlreiche Feuerwehrleute nach der Alarmierung aus, darunter auch Kräfte aus Frankfurt am Main und Aschaffenburg.
Rettungsschwimmer der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) waren ebenfalls vor Ort.
An dem See "wurden neben Tauchern auch Drohnen und ein Sonarboot eingesetzt", ergänzte ein Sprecher.
Doch die aufwendige Suche war vergeblich, der untergegangene Schwimmer blieb verschwunden. Gegen 22.50 Uhr wurde der Einsatz zunächst beendet. Am Donnerstag sollte die Suche fortgesetzt werden.
Titelfoto: 5VISION.NEWS