Schwimmer geht in Baggersee unter: Großeinsatz mit Tauchern und Drohnen

Babenhausen - Zeugen sahen einen Schwimmer, der plötzlich versank: Der Badeunfall in einem südhessischen Baggersee löste am Mittwochabend einen Großeinsatz der Rettungskräfte aus!

Alarm an einem Baggersee bei Babenhausen in Südhessen: Ein Schwimmer war im Wasser versunken. © 5VISION.NEWS

Das Unglück ereignete sich gegen 19.10 Uhr bei dem See an der L3116 bei Babenhausen, wie die Polizei in der Nacht zu Donnerstag mitteilte.

Demnach rückten zahlreiche Feuerwehrleute nach der Alarmierung aus, darunter auch Kräfte aus Frankfurt am Main und Aschaffenburg.

Rettungsschwimmer der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) waren ebenfalls vor Ort.

An dem See "wurden neben Tauchern auch Drohnen und ein Sonarboot eingesetzt", ergänzte ein Sprecher.