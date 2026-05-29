Tragödie in Oberbayern: Junger Mann geht in Badesee unter und stirbt

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Ein junger Mann ist am Mühlsee in Neufahrn bei einem Badeunfall am Donnerstag gestorben.

Von Benedikt Zinsmeister

Neufahrn bei Freising - Ein 23-Jähriger ist bei einem Badeunfall im oberbayerischen Landkreis Freising ums Leben gekommen. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Die Rettungskräfte versuchten, den 23-Jährigen zu reanimieren – vergeblich. (Symbolbild)
Die Rettungskräfte versuchten, den 23-Jährigen zu reanimieren – vergeblich. (Symbolbild)  © Julian Stratenschulte/dpa

Laut Angaben der Polizei war der Mann am Donnerstag gegen 20.45 Uhr zusammen mit seiner Ehefrau beim Schwimmen am Mühlsee in Neufahrn.

"Auf Höhe einer im See verankerten Schwimminsel rief der Mann kurz um Hilfe und ging dann unter", so die Behörde.

Andere Badegäste machten sich sofort auf die Suche nach dem Mann. Die alarmierten Rettungskräfte konnten ihn schließlich nach etwa 30 Minuten bewusstlos bergen.

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Sofort eingeleitete Reanimationsmaßnahmen verliefen erfolglos. Der 23-Jährige verstarb noch an der Unglücksstelle.

Hinweise auf eine Beteiligung anderer Personen an dem Unfall liegen der Polizei bislang nicht vor. An dem Einsatz waren neben Wasserrettern und Tauchern der Feuerwehr auch ein Rettungs- und ein Polizeihubschrauber beteiligt.

Titelfoto: Julian Stratenschulte/dpa

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