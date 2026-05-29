Tragödie in Oberbayern: Junger Mann geht in Badesee unter und stirbt

Neufahrn bei Freising - Ein 23-Jähriger ist bei einem Badeunfall im oberbayerischen Landkreis Freising ums Leben gekommen. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Die Rettungskräfte versuchten, den 23-Jährigen zu reanimieren – vergeblich. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Laut Angaben der Polizei war der Mann am Donnerstag gegen 20.45 Uhr zusammen mit seiner Ehefrau beim Schwimmen am Mühlsee in Neufahrn.

"Auf Höhe einer im See verankerten Schwimminsel rief der Mann kurz um Hilfe und ging dann unter", so die Behörde.

Andere Badegäste machten sich sofort auf die Suche nach dem Mann. Die alarmierten Rettungskräfte konnten ihn schließlich nach etwa 30 Minuten bewusstlos bergen.

Sofort eingeleitete Reanimationsmaßnahmen verliefen erfolglos. Der 23-Jährige verstarb noch an der Unglücksstelle.