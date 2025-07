Mann geht beim Baden unter und taucht nicht mehr auf

Derweil geht die Suche nach einem Mann und seinem Sohn im Eibsee in Oberbayern am Dienstag weiter. Auch sie waren am Samstag untergegangen und nicht mehr aufgetaucht. Laut Polizei passierte der Unfall relativ weit draußen auf dem See. Nur Minuten nach dem Notruf wurde die Suche gestartet.

Trotzdem fehlt von beiden jede Spur. Die trübe Sicht im Wasser erschwert die Suche nach den Vermissten, so die Polizei.