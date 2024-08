26.08.2024 11:31 Mann stürzt beim Angeln und ertrinkt: Freund muss alles mit ansehen

In der Nacht zu Montag kam es in Moabit zu einem tragischen Vorfall. Ein 64-Jähriger ist in den Westhafenkanal gestürzt und ertrunken.

Von Matthias Kuhnert

Berlin - In der Nacht zu Montag spielten sich in Berlin-Moabit dramatische Szenen ab. Ein Mann ist im Westhafenkanal ertrunken. Rettungskräfte konnten den 64-Jährigen noch aus dem Wasser ziehen. © Morris Pudwell Dies bestätigte die Polizei auf TAG24-Nachfrage. "Ein 64-Jähriger ist offenbar ins Wasser gefallen", teilte ein Polizeisprecher mit. Demnach kam es um kurz nach zwei Uhr an der "Nördlichen Seestraßenbrücke" zum Sturz. Rettungskräfte konnten den Mann zwar aus dem Wasser ziehen, doch der 64-Jährige starb noch am Unfallort. "Es gab noch Reanimationsmaßnahmen - leider ohne Erfolg." Besonders tragisch: Nach TAG24-Informationen musste sein Freund das Drama mit ansehen. Beide angelten zuvor und hatten wohl auch Alkohol getrunken, dann kam es zum folgenschweren Sturz. Noch am Ufer musste er sich von seinem Kumpel verabschieden. Auch die Wasserschutzpolizei war im Einsatz. © Morris Pudwell Die Polizei leitete ein Todesermittlungsverfahren ein. "Es liegen keine Hinweise auf Fremdeinwirkung vor", so der Polizeisprecher.

Titelfoto: Morris Pudwell