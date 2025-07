23.07.2025 17:06 Drama im Main: Vermisster Teenager Tage später tot im Wasser gefunden

Ein 17-Jähriger war am Sonntag im Main in Unterfranken untergegangen, galt mehrere Tage als vermisst. Am Mittwoch dann wohl die traurige Gewissheit.

Von Niklas Perband

Eibelstadt/Würzburg - Am vergangenen Sonntag kam es zwischen Sommerhausen und Winterhausen (Landkreis Würzburg) zu einem tragischen Badeunglück. Ein 17-Jähriger war im Main untergegangen, galt mehrere Tage als vermisst. Am Mittwoch dann wohl die traurige Gewissheit: Die Polizei entdeckte den toten Körper eines Teenagers im Wasser.

Gegen 11 Uhr war am Sonntag die Wasserrettung über den Zwischenfall im Main informiert worden. Doch eine groß angelegte Suchaktion samt Rettungshubschrauber, Drohnen und Tauchern brachte zunächst keinen Erfolg. Erst mehr als drei Tage später wurde am Mittwoch gegen 13 Uhr per Drohne ein lebloser männlicher Körper in der Nähe von Eibelstadt entdeckt, wie ein Polizeisprecher gegenüber TAG24 bestätigte. Die Würzburger Wasserschutzpolizei, sowie die Wasserwacht waren schnell vor Ort. Der Leichnam wurde Mithilfe der örtlichen Feuerwehr geborgen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass es sich bei dem Toten um den vermissten 17-Jährigen handelt. Absolute Sicherheit wird erst die noch anstehende Obduktion liefern können, hieß es vonseiten des Polizeipräsidiums Unterfranken. Knapp drei Tage lang war nach dem Jugendlichen gesucht worden. © NEWS5 / Pascal Höfig Die genauen Umstände des Zwischenfalls sind indes noch nicht ausreichend geklärt. Berichten zufolge soll es sich um einen Badeunfall gehandelt haben. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

