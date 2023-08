25.08.2023 15:34 Mann treibt leblos im Dammsee: Ist er beim Baden gestorben?

Am Donnerstagnachmittag hat ein Zeuge einen leblos im Wasser treibenden Mann an einer wilden Badestelle am Dammsee in Fürstenwerder entdeckt.

Von Thorsten Meiritz

Fürstenwerder (Uckermark) - War es ein Badeunfall? Ein Zeuge hat am Donnerstagnachmittag einen leblos im Wasser treibenden Mann an einer wilden Badestelle am Dammsee in Fürstenwerder entdeckt. Die Feuerwehr konnte den Mann nur noch leblos aus dem Wasser bergen. (Symbolfoto) © Justin Brosch/dpa Wie die Polizei am Freitag mitteilte, sei die Person von der Feuerwehr aus dem Wasser gezogen worden. Ein Notarzt konnte an Land jedoch nur noch den Tod des Mannes feststellen. Seine Identität ist bislang noch ungeklärt. Er soll etwa 60 Jahre alt sein. Da sich der See genau auf der Landesgrenze zwischen Brandenburg und dem nördlichen Nachbarn befindet, übernehmen die Beamten aus Mecklenburg-Vorpommern die weiteren Ermittlungen. Eine Obduktion soll Aufschluss über die genaue Todesursache geben.

Titelfoto: Justin Brosch/dpa