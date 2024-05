Menschen von Rhein-Strömung mitgerissen: Frau in Lebensgefahr, Mann vermisst!

Düsseldorf - Mehrere Menschen sind am Sonntag im Rhein in Düsseldorf von der Strömung mitgerissen worden - eine Frau ist dabei lebensgefährlich verletzt worden, ihr Mann wird vermisst.

Aus einem Hubschrauber und vom Ufer aus suchen Einsatzkräfte nach einem verschollenen Schwimmer im Rhein. © Justin Brosch/Justin Brosch/dpa

Die Frau war am Sonntagnachmittag zum Baden in den Fluss gegangen, wie die Feuerwehr am Abend mitteilte. Sie sei von der starken Strömung überrascht worden.

Ihr Ehemann und ein weiterer Angehöriger sprangen ebenfalls ins Wasser, um die hilflose Frau zu retten. Auch sie gerieten dabei in die Strömung.

Einer der Helfer konnte sich im letzten Moment unverletzt aus dem Wasser retten. Die Frau wurde später von Rettungskräften scheinbar leblos aus dem Wasser gezogen.

Notfallsanitäter und Notarzt leiteten umfangreiche Wiederbelebungsmaßnahmen ein und brachten die lebensgefährlich Verletzte in ein Krankenhaus. Ihr zu Hilfe geeilter Mann blieb verschollen.

Rettungskräfte brachen die umfangreiche Suche nach dem Mann ab, seine Überlebenschance sei gering, sagte eine Sprecherin der Feuerwehr am frühen Montagmorgen. Die Kinder des Ehepaares wurden am Rheinufer von Notfallseelsorgern betreut.