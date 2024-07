Er war plötzlich verschwunden: Mann stirbt bei Badeunfall in Bayern

Murnau am Staffelsee - Ein 77 Jahre alter Mann ist bei einem tragischen Badeunfall im Froschhauser See ums Leben gekommen.

Für den Mann kam jede Hilfe zu spät. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. (Symbolbild) © Philipp Schulze/dpa

Der Rentner war am Samstagmittag zusammen mit einem Angehörigen in dem natürlichen Stillgewässer in der oberbayerischen Gemeinde Murnau am Staffelsee Schwimmen. Das teilte die Polizei am Sonntag mit.

Plötzlich konnte der Angehörige den 77-Jährigen nicht mehr finden. Er suchte zunächst erfolglos im Uferbereich und der Umgebung nach ihm und verständigte schließlich den Polizeinotruf.

Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte hatten andere Badegäste den leblosen Körper des Seniors bereits im Wasser entdeckt und an Land gebracht.

Der Mann, der in einer kleinen Gemeinde im Landkreis Garmisch-Partenkirchen gewohnt hatte, verstarb trotz Reanimationsversuchen noch vor Ort.