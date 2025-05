Mutprobe mit tragischem Ausgang: Schwimmer im Rhein wird weiter vermisst

Rettungsdienste wie die DLRG warnen jedes Jahr eindringlich vor dem Baden im Rhein, was auch für geübte Schwimmer lebensbedrohlich sein kann. Neben den starken Strömungen stellt auch der Schiffsverkehr eine große Gefahr dar. Hinzu kommen unsichtbare Strudel und Untiefen.

Der Vermisste hatte sich am vergangenen Donnerstag (1. Mai) mit drei weiteren Personen am Rheinufer aufgehalten. Dann habe er, wahrscheinlich als Mutprobe, den Fluss durchqueren wollen. Zeugen sahen, wie der Mann dabei abgetrieben wurde.

Das teilte die Kölner Polizei am Samstag auf Anfrage mit.

Wer in der Natur schwimmen will, sollte daher nur offiziell ausgewiesene Badestellen aufsuchen, an denen Rettungsschwimmer im Ernstfall eingreifen können.