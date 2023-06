Nach Vermisstensuche: 65-Jähriger tot aus dem Stausee geborgen

Nach gut zweieinhalb Stunden hatten die Einsatzkräfte die Leiche des 65 Jahre alten Mannes entdeckt. © Markus Bäumler/zema-medien.de

Nach einer intensiven Suchaktion wurde der Mann am Montagabend aufgefunden. Alarmiert wurde die Polizei gegen 18 Uhr, nachdem der Senior seit einiger Zeit nicht mehr an seinem Liegeplatz am Stausee aufgetaucht war.

"Es wurden umgehend Suchmaßnahmen nach dem Mann eingeleitet", heißt es in einer Mitteilung der niederbayerischen Beamten.

"Einsatzkräfte der Feuerwehr, Wasserwacht, Bergwacht, DLRG und Polizei sowie anwesende Badegäste haben den See und die angrenzenden Uferanlagen und Spazierwege abgesucht."

Gegen 20.40 Uhr gab es schließlich die traurige Gewissheit, als der leblose Körper des Mannes gefunden wurde.