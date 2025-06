21.06.2025 17:25 Notfall an Kölner See! Kleinkind muss reanimiert werden

Am Rather See ist es am Wochenende zu einem dramatischen Zwischenfall gekommen. Ein dreijähriges Kind soll untergegangen und reanimiert worden sein.

Von Maurice Hossinger

Köln - Am Rather See hat am Samstagnachmittag ein Kind offenbar reanimiert werden müssen. Alles in Kürze Kleinkind muss am Rather See reanimiert werden.

Dreijähriges Kind war untergegangen.

Augenzeugin berichtet von extremer Menschenmenge.

Reanimation dauerte minutenlang an.

Der Rather See soll am Samstagnachmittag extrem gut besucht gewesen sein. Dem Kölner Stadt-Anzeiger zufolge soll ein dreijähriges Kind zunächst untergegangen und im Anschluss minutenlang reanimiert worden sein. Laut einer Augenzeugin soll der See zum Zeitpunkt des Badeunfalls extrem voll gewesen sein.

Titelfoto: Sascha Thelen/dpa