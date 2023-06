25.06.2023 22:04 540 Paar treibt leblos in Baggersee: Mann stirbt, Frau wird reanimiert

In einem Baggersee in der Gemeinde Bakum (Kreis Vechta) ist am Sonntag ein 52 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Seine Begleiterin konnte reanimiert werden.

Bakum - In einem Baggersee in der Gemeinde Bakum (Kreis Vechta) ist am Sonntag ein 52 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Ein Rettungshubschrauber brachte die 60-Jährige lebensgefährlich verletzt ins Krankenhaus. (Symbolbild) © Stefan Sauer/dpa Seine Begleiterin, eine 60 Jahre alte Frau, trieb ebenfalls leblos im See, konnte aber von Rettungskräften reanimiert werden. In dem See ist Baden ausdrücklich verboten, wie dort auf Schildern zu lesen ist. Wie genau es zu dem Unglück kommen konnte, ist nach Auskunft eines Polizeisprechers in Vechta noch unklar. Feuerwehrleute zogen die beiden leblosen Schwimmer an Land. Die Frau kam mit lebensgefährlichen Verletzungen per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Quakenbrück, für den Mann kam jede Hilfe zu spät.

