24.06.2023 12:32 Rettungskräfte können vermissten Schwimmer nur noch tot aus beliebtem Badesee bergen

In einem beliebten See in Kaltenkirchen ist ein Mann beim Schwimmen verschwunden. Ein Großaufgebot an Rettungskräften sucht nach dem Vermissten.

Von Robert Stoll

Kaltenkirchen - Feuerwehr und Rettungsdienst haben seit Samstagmorgen im Freizeitpark Kaltenkirchen (Schleswig-Holstein) nach einem vermissten Schwimmer gesucht. Am Mittag folgte die traurige Nachricht, der Mann ist verstorben. Rettungskräfte suchen nach dem vermissten Schwimmer. (Symbolbild) © Moritz Frankenberg/dpa Wie ein Sprecher in der Früh mitgeteilt hatte, war eine Person in der Kiesgrube, die als beliebter Badeplatz gilt, untergegangen. Sofort suchten zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehr und DLRG mit einem Großaufgebot nach dem Vermissten. Dabei kamen auch Taucher und ein Hubschrauber zum Einsatz. Die Person konnte durch die Suchtrupps gefunden und an den Rettungsdienst übergeben werden. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsversuchen verstarb der Mann noch vor Ort. Insgesamt waren rund 90 Kräfte an dem Einsatz beteiligt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.





Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Erstmeldung, 24. Juni, 11.32 Uhr; Update, 24. Juni, 12.32 Uhr.

