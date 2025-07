Suchaktionen an baden-württembergischen Seen: Ein Mann kehrt zurück, ein weiterer vermisst

Friedrichshafen/Bad Schönborn - Nach einer großangelegten Suchaktion am Bodensee, bei der Boote sowie ein Hubschrauber eingesetzt wurden, gibt es gute Neuigkeiten. Der vermisste Mann (45) kam zum Einsatzort zurück. Die Suche nach einem Mann aus Bad Schörnborn hält jedoch weiter an.

Neben der Suchaktion am Bodensee findet derzeit auch in Bad Schörnborn ein ähnlicher Einsatz statt. © Henry Mungenast / EinsatzReport24

Die Suche nach dem gesuchten 45-Jährigen aus Friedrichshafen wurde am Freitagnachmittag eingestellt. Der Mann war zu Fuß an den Ort zurückgekehrt, an dem er als vermisst gemeldet worden war.

Laut Polizei war er wohl schwimmen und später an einer anderen Stelle wieder an Land gegangen. Zu Fuß kehrte er schließlich zu seinen Sachen - unter anderem einem Rucksack - zurück.

Die Vermisstenmeldung ging gegen 8 Uhr ein. Laut einem Sprecher des Polizeipräsidiums Einsatz fand ein Freund Handy, Rucksack und Kleidung des Mannes am Ufer im Friedrichshafener Ortsteil Manzell.

Nach Auskunft des Polizeipräsidiums Einsatz waren an der Suche die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) und die Feuerwehr beteiligt.