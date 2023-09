18.09.2023 13:41 4.289 Tauchunfall in Hallenbad: 24-Jähriger entdeckt seinen leblosen Bruder am Beckenboden!

Am Freitagnachmittag es in Clausthal-Zellerfeld zu einem Tauchunfall in einem Hallenbad. Ein 20-Jähriger schwebt derzeit in Lebensgefahr.

Von Sophie Marie Kemnitz

Clausthal-Zellerfeld - Am späten Freitagnachmittag kam es in einem Hallenbad in Clausthal-Zellerfeld (Landkreis Goslar) zu einem Tauchunfall. Ein 20-Jähriger schwebt derzeit noch in Lebensgefahr! Der 20-Jährige schwebt noch immer in Lebensgefahr. (Symbolbild) © 123rf/zinkevych Wie die Polizeiinspektion Goslar mitteilte, übte der junge Mann mit seinem 24-jährigen Bruder das Apnoetauchen. Im weiteren Verlauf bemerkte der ältere von beiden, dass sein kleiner Bruder leblos am Beckenboden lag. Nach sofortigen und erfolgreichen Reanimationsmaßnahmen vor Ort wurde der Patient durch einen Rettungshubschrauber in ein Klinikum gebracht. Derzeit schwebt er weiterhin in Lebensgefahr. Die Polizei weist darauf hin, dass Apnoetauchen nur nach vorheriger ärztlicher Untersuchung und unter professioneller Aufsicht durchgeführt werden sollte.

