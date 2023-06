Er lag offenbar tagelang im Wasser: Toter Mann aus See im Saalekreis geborgen

Schkopau - Schock im Saalekreis: Am Ufer des Wallendorfer Sees ist am Freitagnachmittag eine Leiche gefunden worden. Offenbar lag sie schon mehrere Tage im Wasser.

Wie die Polizeiinspektion Halle am Samstag mitteilte, war der leblose und von Schilf umgebene Körper eines Mannes gegen 14.15 Uhr am Südufer in der Nähe des Löpitzer Badestegs im Ortsteil Luppenau entdeckt worden.

In den vergangenen Wochen hat es immer wieder tödliche Badeunfälle gegeben, unter anderem auch am Auensee im Burgenlandkreis vor knapp zwei Wochen.

Auch im benachbarten Landkreis Leipzig endeten zwei Unglücke tragisch: Ein 33-Jähriger starb am vergangenen Sonntag in der Schladitzer Bucht, eine 48-Jährige wurde am gestrigen Freitag leblos aus dem Zwenkauer See geborgen.