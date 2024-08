25.08.2024 07:48 Urlauber stirbt beim Baden in der Ostsee: Wiederbelebung erfolglos

Am Samstagmittag ist in Mecklenburg-Vorpommern erneut ein Urlauber beim Baden in der Ostsee gestorben.

Von Thorsten Meiritz

Dierhagen (Vorpommern-Rügen) - Am Samstagmittag ist in Mecklenburg-Vorpommern erneut ein Urlauber beim Baden in der Ostsee gestorben. Am Samstag ist ein 78-jähriger Berliner in der Ostsee gestorben. (Symbolfoto) © Stefan Sauer/dpa Wie die Polizei mitteilte, handelt es sich um einen 78 Jahre alten Berliner, dort Urlaub gemacht hatte. Anzeichen für ein Fremdverschulden lagen nach ersten Erkenntnissen nicht vor. Demnach ereignete sich der Badeunfall gegen 13.30 Uhr am Strandaufgang 17 des Ostseebads Dierhagen. Hier sollen Badegäste rund 30 bis 40 Meter vom Strand entfernt eine leblose Person im Wasser entdeckt und an Land gezogen haben. Eine Ärztin, die sich ebenfalls unter den Anwesenden befand, habe daraufhin sofort mit der Wiederbelebung des Mannes begonnen. Ein umgehend angeforderter Notarzt konnte aber nur noch seinen Tod feststellen. Da der Senior keine Ausweispapiere bei sich hatte, musste seine Identität durch ein Todesermittlungsverfahren festgestellt werden. Seine Angehörigen wurden bereits informiert.

