Urlauberin stirbt beim Baden in Ostsee: Angehörige müssen Drama mitansehen

Heringsdorf (Vorpommern-Greifswald) - Tragischer Zwischenfall: Eine Frau ist am Montag beim Schwimmen vor Usedom in der Ostsee gestorben.

Nach ersten Erkenntnissen soll die 63-Jährige die Strömung in dem betreffenden Bereich unterschätzt und dann entkräftet in Not geraten sein. Die Ermittlungen dauern an.