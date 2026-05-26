Zwei tote Jungen in Freibädern: Wie man Kinder vor Badeunfällen schützt

Lehmen - Es kann leider so schnell gehen: Nach zwei tödlichen Unglücken am Wochenende in Freibädern in Rheinland-Pfalz rät die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Eltern allgemein, ihre Kinder stets gut zu beaufsichtigen.

Im Willersinn-Freibad ist es zum tödlichen Unfall gekommen. © Sebastian Gollnow/dpa

"Die Aufsichtspflicht liegt auch im Schwimmbad bei den Eltern", betonte der Pressesprecher des Landesverbands Rheinland-Pfalz in Lehmen, Marco Vogt. In zwei Bädern waren ein vierjähriger sowie ein elfjähriger Junge jeweils tödlich verunglückt.

In beiden Fällen ist der Hergang weiterhin unklar.

Zwar hat auch der Betreiber eine Aufsichtspflicht. Eltern dürften aber nicht einfach davon ausgehen, dass die Badeaufsicht ihr Kind jederzeit im Blick behalten könne, so die allgemeine Empfehlung von Vogt für den sommerlichen Schwimmbadbesuch.

Dies gilt vor allem bei viel Betrieb. Zehn Leute im Becken können noch gut beaufsichtigt werden, bei 100 Menschen ist dies unmöglich. "Da sind so viele Körper, die schwimmen, hopsen und springen."

Erhalte in dem Trubel ein Kind etwa einen kleinen Schubser und falle ins Wasser, könne das leicht unbemerkt bleiben.

Wenn andere Schwimmer einen reglos im Wasser treibenden Körper bemerkten, sei es oft zu spät. Kinder, die nicht schwimmen können, müssen durchgehend von Eltern beaufsichtigt werden - auch wenn sie Schwimmhilfen tragen.