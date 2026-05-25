Kleiner Junge (†4) stirbt in Freibad in Ludwigshafen

Ludwigshafen - In einem Freibad in Ludwigshafen in Rheinland-Pfalz ist ein vierjähriger Junge ums Leben gekommen. Vermutlich sei das Kind ertrunken, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Ludwigshafen der Deutschen Presse-Agentur.

In diesem Bad geschah das Unglück. (Archivbild) © Sebastian Gollnow/dpa

Mehr sei nicht bekannt, die Ermittlungen stünden am Anfang. An diesem Dienstag solle es weitere Informationen geben.

Zuvor hatte unter anderem der Mannheimer Morgen über das Unglück berichtet.

Wie die Zeitung weiter schrieb, wurde der Junge am Sonntag im Willersinn-Freibad leblos im Wasser gefunden.

Das Kind sei trotz Reanimationsversuchen gestorben.