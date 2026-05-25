Drama in Heidenauer Freibad: Bewusstloses Mädchen (7) reanimiert

Heidenau/Dresden - Schock im Albert-Schwarz-Bad in Heidenau am Pfingstmontag: Dort hat am Mittag ein Mädchen (7) bewusstlos im Nichtschwimmerbecken gelegen.

Notarzt und Rettungsheli waren vor Ort. © Daniel Förster

Die Feuerwehr Dresden bestätigte gegenüber TAG24, dass sich das Unglück kurz nach 12 Uhr mittags ereignet hat.

Demnach waren ein Rettungshelikopter und mindestens ein Notarzt im Einsatz. Die Siebenjährige wurde dann in ein Klinikum in Dresden gebracht.

Laut dem Chef des Bades Marko Paeslack (49) habe man noch im Bad selbst eine Reanimation durchgeführt. "Die Reanimation wurde vom Schwimmmeisterpersonal sofort durchgeführt. Bevor der Rettungsdienst eintraf, hatte das Kind bereits wieder selbstständig geatmet. Wir sind in Gedanken bei den Mädchen und deren Eltern."