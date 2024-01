Bauernproteste in Jena: "Patienten kamen nicht durch"

Jena - Jenas Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (48) hat die erlassenen Allgemeinverfügungen am Montag und Dienstag verteidigt , die unter anderem Straßenblockaden unter gewissen Bedingungen verboten haben. In dem Zusammenhang berichtete er auch über Vorfälle im Stadtteil Lobeda. Zudem wies er auf "eine Art Protest-Trittbrettfahrertum" hin.

Jenas Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (48, FDP) verteidigte die erlassenen Allgemeinverfügungen. (Archivbild) © Bodo Schackow/ZB/dpa

"Die Versammlungs- und Meinungsfreiheit in unserem Land ist ein sehr, sehr hohes Gut, aber sie ist kein Freifahrtschein", betonte der FDP-Oberbürgermeister in seiner Freitagsbotschaft. Nitzsche erklärte, dass "solche Veranstaltungen" angemeldet werden müssen.

In der Folge suche die Stadt über die Versammlungsbehörde den Kontakt zu den Anmeldern. "Es braucht eine Kontaktperson, die auch in der Lage ist, für die Versammlung geradezustehen. Die auch in der Regel Ordner mit bereitstellen muss, die sich darum kümmern, dass das alles organisiert stattfindet", so der 48-Jährige.

Es gebe dann "Kooperationsgespräche" zwischen Versammlungsbehörde, mitunter auch Polizei und den Veranstaltern. Dann könne man "Dinge" klären, die zu klären seien.

Was nicht passieren solle, sei beispielsweise eine fortgesetzte Blockade von Verkehrswegen und damit eine Gefährdung von öffentlicher Ordnung und Sicherheit.