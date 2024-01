Protest in Thüringen: "Wir gehen hier für das deutsche Volk auf die Straße"

Kaltensundheim/Andenhausen - Auch im Westen des Freistaats ging man am dritten Tag der Bauernprotest-Woche auf die Straßen. Bei den Protesten vertreten sind nicht nur Beschäftigte aus der Landwirtschaft !

"Wir gehen hier für alle Arbeitnehmer, für das deutsche Volk, auf die Straße, damit die Bevölkerung wach wird. Es geht an unsere Geldbeutel", betont er. Es könne nicht funktionieren, dass immer nur Sachen "durchgewunken" und nicht "fürs Volk" umgesetzt werden, sagt er, als ein Auto hupend an uns vorbeifährt.

Es ist der dritte Tag in Folge! Traktoren und ein Lkw mit Protest-Plakaten oder mit Banner stehen heute auf der B285. Auch auf der angrenzenden L1124 stehen Fahrzeuge. Der Verkehrsfluss ist dennoch gegeben.

Es ist kalt, bitterkalt an diesem Januar-Mittwoch, kurz vor Kaltensundheim, ein Ortsteil der Stadt Kaltennordheim im Landkreis Schmalkalden-Meiningen. Seit 5 Uhr harren hier Menschen aus Landwirtschaft, Transportgewerbe, Pflege und diversen Gewerken aus.

Bis voraussichtlich 18 Uhr werde man hier die Stellung halten. Es sei ja noch kein Land in Sicht. Man werde seine "Position" hier weiter vertreten, heißt es. Mit einer Feuertonne auf einer Verkehrsinsel hält man sich derweil warm.

Wie ist denn eigentlich um den Zuspruch bestellt? In kleinen Teilen sei er da, aber es seien noch zu wenige, heißt es.

Bei eisiger Kälte harrten am Mittwochmorgen auch Menschen bei Andenhausen (ebenfalls Ortsteil der Stadt Kaltennordheim) in unmittelbarer Nähe zur thüringisch-hessischen Landesgrenze aus. Dort hatte man eine Straße, die insbesondere für den Pendlerverkehr von Bedeutung ist, blockiert (TAG24 berichtete). Hier war es ebenfalls der dritte Tag in Folge!

Auch im benachbarten Wartburgkreis ist an diesem Mittwoch nach TAG24-Informationen noch etwas geplant. Zu Ort und Zeitpunkt gab es noch keine Angaben.