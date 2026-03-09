Güterwagen rollen in Dresdner Bahnhof unkontrolliert los: Züge mussten warten
Dresden - Am Freitagmittag kam es im Rangierbahnhof Dresden-Friedrichstadt zu einem Zwischenfall mit einer Wagengruppe, wodurch das Güterverkehrszentrum zeitweise lahmgelegt wurde.
Nach Angaben des Infrastrukturbetreibers DB InfraGO setzte sich gegen 11.49 Uhr eine abgestellte Wagengruppe auf Gleis 238 plötzlich selbstständig in Bewegung.
Dabei überrollten die Einheiten einen Radvorleger, der normalerweise das Wegrollen verhindern soll.
In der Folge entgleiste ein Wagen mit einem Drehgestell. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.
Das THW konnte den entgleisten Wagen wieder aufgleisen
Durch den Vorfall mussten mehrere Züge des Schienengüterverkehrs zunächst zurückgehalten werden, da das Güterverkehrszentrum vorübergehend nicht bedienbar war.
Auf Anforderung der Notfallleitstelle der Deutschen Bahn AG rückte das Technische Hilfswerk mit einem Hilfszug der DB Notfalltechnik aus.
Den Helfern gelang es, wie ein Pressesprecher des THW auf Anfrage von TAG24 mitteilte, den entgleisten Wagen innerhalb von zwei Stunden wieder auf die Gleise zu setzen.
Der Einsatz der THW-Kräfte dauerte bis etwa 21 Uhr.
Titelfoto: Bildmontage: Reddit/Screenshot/r/drehscheibe