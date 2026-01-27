Bergtour ohne Sicherung endet tödlich: 23‑Jähriger am Grünstein leblos aufgefunden

Schönau am Königssee - Ein junger Wanderer kehrte nach einer Bergtour am Grünstein am 25. Januar nicht zurück. Freunde alarmierten die Rettung, die ihn in der Nacht auf Montag tot auffand.

Die Polizei suchte nach dem verschwundenen Wanderer. © Peter Kneffel/dpa

Am Sonntagabend wurde der 23-jährige kroatische Wanderer am Grünstein als vermisst gemeldet. Nachdem er von seiner Tour nicht zurückgekehrt war, starteten Freunde sofort eine Alarmierung der Rettungskräfte.

Die Suchaktion zog sich über mehrere Stunden und umfasste Kräfte der Bergwacht Berchtesgaden, die Alpine Einsatzgruppe der Polizei, Diensthundeführer sowie Drohnen von Polizei und Bergwacht. Gegen 0.30 Uhr in der Nacht auf Montag fanden Einsatzkräfte den jungen Mann leblos im weglosen Gelände.

Erste Erkenntnisse zeigen, dass der Wanderer allein, nur unzureichend ausgerüstet und ohne Sicherung in unwegsamem Gelände unterwegs war.

Die Alpinen Einsatzkräfte der Grenzpolizei Piding haben unter Leitung der Staatsanwaltschaft Traunstein Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.