Touristin stürzt an der Rübezahlstiege ab

Bad Schandau-Schmilka - An der Rübezahlstiege nahe Schmilka kam es zu einem folgenschweren Unfall .

Rund vier Meter tief fiel die Frau an der Rübezahlstiege nahe Schmilka. © Marko Förster

Am Mittwochmittag rutschte eine Wanderin (56) trotz entsprechender Ausrüstung am Einstiegsbereich ab und stürzte rund vier Meter in die Tiefe.

Ihre Begleiterin setzte einen Notruf ab, leistete Erste Hilfe. Sowohl die Bergwacht als auch Rettungshubschrauber "Christoph 62" aus Bautzen rückten aus.

Eine Notärztin wurde per Rettungswinde zur medizinischen Versorgung der Patientin abgesetzt. Schwer verletzt wurde sie ins Krankenhaus geflogen.