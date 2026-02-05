 2.668

Touristin stürzt an der Rübezahlstiege ab

Die Bergwacht war wieder in der Sächsischen Schweiz unterwegs. Eine Touristin stürzte ab und verletzte sich schwer.

Von Jakob Anders

Bad Schandau-Schmilka - An der Rübezahlstiege nahe Schmilka kam es zu einem folgenschweren Unfall.

Am Mittwochmittag rutschte eine Wanderin (56) trotz entsprechender Ausrüstung am Einstiegsbereich ab und stürzte rund vier Meter in die Tiefe.

Ihre Begleiterin setzte einen Notruf ab, leistete Erste Hilfe. Sowohl die Bergwacht als auch Rettungshubschrauber "Christoph 62" aus Bautzen rückten aus.

Eine Notärztin wurde per Rettungswinde zur medizinischen Versorgung der Patientin abgesetzt. Schwer verletzt wurde sie ins Krankenhaus geflogen.

Ein Bergwacht-Sprecher warnt: "Aktuell sind viele Wege stark vereist und stellenweise extrem rutschig. Es besteht akute Sturzgefahr auch auf einfachen Passagen."

