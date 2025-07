Bergwacht fassungslos: Vater befestigt Kind mit Kleiderbügel im Steig

Genf/Wien/München - Wenig Wissen, wenig Kondition, wenig Umsicht: Immer wieder geraten Bergwanderer in höchste Not, weil sie zu unbedacht unterwegs sind. Der Deutsche Alpenverein (DAV) registriert eine "Zunahme von leichtfertigem Verhalten", wie Stefan Winter vom DAV der Deutschen Presse-Agentur sagt.

Was macht die Menschen für die Gefahren in den Bergen so blind? Ehrgeiz und Egoismus, sagt Richard Lehner, Bergführer und -retter aus Zermatt. "Da wird eine Tour auf Biegen und Brechen durchgeführt", sagt er. Der Handy-Empfang praktisch überall erhöhe die Risiko-Bereitschaft. "Im Hinterkopf haben die Leute: Wenn es nicht mehr geht, rufe ich an, dann kommt der Hubschrauber und holt mich raus."

Er band ihr ein Seil um den Bauch und befestigte daran einen Kleiderbügel aus Draht. Mit dem gebogenen Ende sollte sie sich im Führungsseil einhängen. "Das war nur für die Psyche, meine Tochter klettert gut", rechtfertigte sich der Vater, als beide in Not gerieten und gerettet werden mussten.

Ein unglaubliches Beispiel: Ein Tourist aus den Niederlanden wollte 2024 mit seiner acht Jahre alten Tochter in Kärnten in Österreich einen Klettersteig bewältigen.

Eine Gletscherspalte im Monte Rosa-Massiv. Wer hier unterwegs ist, sollte Berg-Profi sein. © Sabine Dobel/dpa

2025: Im Juli versteigt sich ein Bergsteiger - alleine unangeseilt unterwegs - im Nebel auf dem Weg zur Zugspitze. Er gerät in steiles Gelände und stürzt zehn Meter kopfüber in eine Gletscherspalte. Nur, weil gerade der Nebel aufreißt und aus der Ferne ein anderer Bergsteiger den Mann in der Spalte verschwinden sieht und die Bergwacht alarmiert, kann er gerettet werden.

2025: Auf der Monte Rosa Hütte (2883 Metern) bei Zermatt macht Lehner sich Sorgen um einen Vater mit zwei Kindern. "Wir haben ihn mit Ferngläsern entdeckt, kontaktiert und Hilfe angeboten, aber er wollte nicht", berichtet er. Völlig erschöpft kommen Vater und Kinder nach zwölf statt der üblichen vier Stunden Aufstieg an. Der Vater will tags darauf mit den Kindern auf demselben Weg wieder absteigen. "Ich habe ihm gesagt: Sie können alleine gehen, für die Kinder bestelle ich den Hubschrauber", sagt Lehner.

2022: Ein Mann baumelt am Matterhorn stundenlang über Kopf am Seil. Mit Lauf- statt Bergschuhen und leicht bekleidet ist er auf 4200 Meter gestürzt. Für eine Rettung ist es in der Nacht zu windig und zu nebelig. Am nächsten Morgen kann ein Retter den Mann bergen - mit Seil an einem Hubschrauber.

2022: 99 Schüler und acht Lehrkräfte aus dem Raum Ludwigshafen müssen im Kleinwalsertal in Österreich teils per Hubschrauber aus Bergnot gerettet werden. Sie wollten ohne passende Schuhe und Bekleidung über den schmalen, 1794 Meter hohen Heuberggrat.

Ein Lehrer hatte die Route im Internet ausgesucht, die sich als viel zu schwer erwies.