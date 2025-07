Schwerer Unfall im Nationalpark: Dresdner (58) stürzt in die Tiefe

Bad Schandau - Notfall im Nationalpark Sächsische Schweiz ! Am Samstag mussten Kräfte der Bergwacht zur Starken Stiege unweit von Schmilka ausrücken.

Alles in Kürze

"Der Einsatz war aufgrund der abgelegenen Unfallstelle und der angespannten Totholzsituation in diesem Bereich taktisch anspruchsvoll", erklärte ein Retter der Bergwacht Pirna.

Ein Dresdner (58) war gegen 19 Uhr aus noch ungeklärter Ursache etwa 15 Meter in die Tiefe gestürzt, brauchte dringend Hilfe, wie es vonseiten der Ehrenamtler heißt.

Eine Frau war ebenfalls gestürzt. © Marko Förster

Am Sonntag kam es im Bereich der Affensteine zu einem ähnlichen Einsatz. Dieses Mal musste sich die Bergwacht um eine junge Frau kümmern, die in den Mittagsstunden am Einstieg der Häntzschelstiege abgerutscht und zwei Meter tief gefallen war.

Sie ist nach einer medizinischen Erstversorgung mithilfe von Rettungshubschrauber "Christoph 62" aus der engen Felsschlucht befreit und in eine Dresdner Klinik gebracht worden.

Auf Hilfe waren am Montag auch zwei Wanderinnen angewiesen. Sie hatten sich ersten Angaben zufolge beim feuchten Wetter unweit des Klettergipfels Kobold verstiegen und steckten in steilem Gelände fest.

Über ein Seilgeländer wurden sie von Helfern der Bergwacht auf einen sicheren Pfad zurückgeführt und konnten nach einem kurzen Check ihren Heimweg antreten. Nach rund drei Stunden war der Einsatz somit abgeschlossen.