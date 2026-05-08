Dramatisches Ende einer Wandertour: Mann (†55) stirbt in Sächsischer Schweiz
Von Maximilian Schiffhorst, Marko Förster
Bad Schandau - Drama im Nationalpark Sächsische Schweiz! Am Freitagvormittag ist ein Wanderer (†55) am Felsentor "Kuhstall" verstorben.
Der Mann hatte nach einem Aufstieg vom Kirnitzschtal im oberen Teil des Weges plötzlich Kreislaufprobleme und anschließend einen Herzstillstand erlitten, wie Christoph Weber (28), Koordinator der Bergrettung, auf TAG24-Nachfrage mitteilte.
Eine Laien-Reanimation sei vom alarmierten Notarzt weitergeführt worden, dennoch hätte der Patient nicht mehr wiederbelebt werden können.
Er soll aus Tschechien stammen und war mit seiner Ehefrau unterwegs.
Um die Verständigung zu erleichtern, wurde eine tschechischsprachige Mitarbeiterin eines nahegelegenen Berggasthauses hinzugerufen, berichtet ein Foto-Reporter.
Später übernahm ebenfalls eine der Sprache mächtige Mitarbeiterin des Kriseninterventionsteams gemeinsam mit der Polizei die Betreuung der Frau.
Titelfoto: Marko Förster