Wanderer stirbt in Höhle nach medizinischem Notfall: Leiche kann noch nicht geborgen werden

Grabenstetten - In der schwer zugänglichen Falkensteiner Höhle auf der Schwäbischen Alb kam es zu einem aufwendigen Rettungseinsatz. Ein Wanderer ist am Freitagnachmittag an den Folgen eines medizinischen Notfalls gestorben.

Der Rettungseinsatz dauerte viele Stunden an. © onw-images / Marius Bulling

Wie ein Polizeisprecher mitteilte, befand sich der Mann mit einer Gruppe in der schwer zugänglichen Höhle im Kreis Reutlingen. Zum Zeitpunkt des Notfalls sei der Mann mit einer geführten Gruppe bereits mehr als einen Kilometer tief in der Höhle unterwegs gewesen.

Nach einem aufwendigen Rettungseinsatz konnte die Gruppe laut Polizei die Höhle inzwischen verlassen.

Die Leiche werde aber erst in den kommenden Stunden geborgen werden können, sagte der Polizeisprecher.

Bergwacht und Rettungsdienst waren mit Spezialkräften am Ort im Einsatz. Allerdings hatte sich die Rettung der Gruppe und die Versorgung des Mannes schwierig gestaltet. Die Höhle in Grabenstetten ist nur zu Fuß über unwegsames Gelände zu erreichen.

Allein der Weg zum Patienten soll etwa eineinhalb Stunden in Anspruch genommen haben. Teilweise müssen in der Höhle Höhenunterschiede von mehreren Metern überwunden werden. Im Innern gibt es zudem keinen Funkempfang.