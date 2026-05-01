Schwer verletzt in felsigem Gelände: Senior stürzt bei Wanderung 15 Meter in die Tiefe

Füssen - Ein 79 Jahre alter Mann ist am Donnerstagnachmittag bei einer Wanderung am Weißensee rund 15 Meter tief abgestürzt. Er wurde schwer verletzt.

Die Bergwacht wurde von Booten der Wasserwacht und Wasserschutzpolizei beim Bergen des 79 Jahre alten Mannes unterstützt. © Sven Hoppe/dpa

Laut Polizeiangaben blieb der Senior nach dem Bergunfall bei Füssen im Ostallgäu in steilem Felsgelände liegen.

"Die Alpine Einsatzgruppe der Polizei und eine Streife der Polizei Füssen leisteten mit einer Ersthelferin der Bergwacht Pfronten, welche zufällig vor Ort war, Erste Hilfe", teilte das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West am Freitag mit.

"Die Bergwacht Füssen barg den Mann aus dem Absturzgelände."

Unterstützt wurden die Einsatzkräfte am schwer zugänglichen Südufer durch die Wasserwacht Weißensee und die Wasserschutzpolizei Füssen.